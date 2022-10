Ceni manda a real sobre futuro no São Paulo

O São Paulo enfrentou o Palmeiras, fora de casa, no clássico paulista válido pela trigésima segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Com dois jogadores expulsos, o Tricolor conseguiu ficar no empate em 0 a 0 com o líder da competição. Dentre as circunstâncias, p resultado foi positivo.

Em entrevista coletiva após o empate, o técnico Rogério Ceni desmentiu que teria pedido demissão do cargo e ainda ressaltou que já está conversando com a diretoria sobre o planejamento de 2023.

“Nunca pedi demissão, nem cheguei a conversar sobre isso. Sobre planejamento, segunda ou terça tivemos uma reunião, participaram o Muricy [Ramalho], o Rui [Costa, executivo de futebol], o presidente, a diretoria e o diretor financeiro [Sergio Pimenta]. Houve uma explanação geral de como se encontra a situação financeira do Clube, mostrando a realidade que enfrentamos neste momento”, falou.

O treinador do Tricolor ainda revelou que para o ano que vem, a torcida não tem que esperar muitas contratações, pois a situação financeira do Clube não permite. “Não me parece que vamos ter contratações para o ano que vem. Se houvesse, é sempre importante ter (a opinião do) treinador, a direção entende isso, porque é dentro das características que o treinador enxerga que se busca jogadores”.

E completou: “Agora, nem sempre o clube consegue contratar o jogador, na posição que desejava. Vamos analisar o mercado para o ano que vem. Se aparecer alguma oportunidade, temos que aguardar o caso dos jogadores que vencem contrato. Não dá para falar hoje, alguns têm propostas, outros têm desejos. Sobre a definição de 2023, é melhor aguardar o final da temporada para ter uma noção exata do que é possível fazer ano que vem”.

Fonte: Bolavip Brasil