Caso uma dessas análises ocorram, a aposentadoria pode ter valor reajustado e aumentar

A revisão da aposentadoria visa garantir que o segurado ganhe os valores aos quais a pessoa tem direito. Em suma, a análise pode acontecer por muitas razões, como o cálculo incorreto do INSS, período de trabalho não computado, direita a tempo especial, entre outros. Ao todo, existem pelo menos 5 revisões que podem aumentar o seu benefício, que talvez você desconheça. Sendo assim, confira abaixo, quais são os casos.

Tipos de revisão da aposentadoria que podem aumentar seu benefício

Abaixo, confira os 5 tipos de revisão de aposentadoria que você pode solicitar:

1) Aposentadoria especial

Aqueles que trabalharam em profissões que foram prejudiciais à saúde têm direito à aposentadoria especial. E se ele não ficou a vida toda atuando nessa profissão, é possível usar o período trabalhado como um bônus. Ou seja, cada ano especial que se converte em tempo comum, vai garantir um acréscimo de 20% para as mulheres, e de 40% para os homens. A comprovação desse tempo pode ser feita por meio do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) por todos os que fizeram as atividades insalubres até 13 de novembro de 2019.

2) Inclusão de ação trabalhista

Quem ganhar ações trabalhistas, e conseguir comprovar que tinham vínculos de trabalho não registrados, podem pedir a modalidade de revisão. Ela também vale para o caso de outras contribuições que não entraram na conta da aposentadoria.

3) Revisão de erro de cálculo

É comum que as empresas ou o INSS cometam erros de cálculo, e isso afeta o salário do segurado. Por isso, erros como usar somente um número do NIS ou PIS deixará de incluir tempo de trabalho rural, ou deixar de contar contribuições pode acontecer. Para pedir a revisão, é necessário ter em mãos os seguintes documentos:

CPF e RG;

Cópias de recibos de salários maiores;

Cópia do PPP, no caso de aposentadoria especial;

Cópia do holerite comprovando que o salário era maior que o informado pelo INSS;

Cópia de ação trabalhista em que o segurado conseguiu a vitória;

Carta de concessão do benefício;

Cadastro Nacional de Informações Sociais (Cnis).

4) Adicional de 25%

Em suma, essa modalidade é exclusiva aos aposentados por incapacidade permanente (invalidez) que precisam do auxílio vitalício de terceiros para fazerem atividades diárias. Assim, ela disponibiliza uma alta de 25% para auxiliar com o custeio de necessidades diferenciadas provenientes desses cuidados. Para isso é preciso comprovar a necessário por meio de uma perícia médica.

5) Revisão de atividades concomitantes

Por fim, desde junho de 2019, o INSS soma dois salários de contribuição como atividades concomitantes. Ou seja, os trabalhadores que tiveram dois empregos de carteira assinada no mesmo período, sem um cálculo vantajoso do instituto, podem pedir a revisão da aposentadoria.

Fonte/ seucreditodigital.com