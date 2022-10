Casemiro marca e garante empate do Manchester United contra o Chelsea

- Publicidade -

Emoção até o fim do jogo! Chelsea e Manchester United empataram por 1 a 1 pela Premier League. Após um primeiro tempo de domínio dos Red Devils, os Blues saíram na frente com Jorginho anotando um gol de pênalti aos 41 minutos do segundo tempo, mas Casemiro garantiu o empate nos acréscimos marcando seu primeiro gol com a camisa do clube inglês.

Na primeira etapa, o Manchester United dominou a partida atuando fora de casa. Aos 12 minutos, Dalot recebeu passe na entrada da área e finalizou de canhota para grande defesa de Kepa. Aos 26, Rashford foi acionado na área por Bruno Fernandes, tentou cavar, mas parou no goleiro espanhol.



Aos 32, Rashford fez uma bela jogada individual saindo da intermediária, entrando na área e batendo cruzado para outra intervenção chave de Kepa. Aos 44, Antony recebeu passe livre de marcação na entrada da área, infiltrou, mas desperdiçou grande chance ao bater de perna direita ao lado da trave.



​Após um início morno no segundo tempo, o Chelsea criou a primeira grande chance. Aos 27 minutos, Chalobah aproveitou cobrança de escanteio, mas a cabeçada carimbou o travessão. Aos 30, o Manchester United respondeu com Bruno Fernandes finalizando de longe para defesa de Kepa.



Aos 41, os Blues abriram o placar com Jorginho convertendo pênalti sofrido por Broja. No fim da partida, o Manchester United pressionou e conseguiu o empate com Casemiro aproveitando cruzamento na área e cabeceando para o fundo das redes.

Com o resultado, o Chelsea é o quarto colocado, com 21 pontos. O Manchester está em quinto, com 20 pontos. O Arsenal lidera o campeonato com 27 pontos.

R7 Notícias