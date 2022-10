Casamento complicado com Will Smith será exposto em livro por Jada Pinkett Smith

Jada Pinkett Smith acaba de revelar que está trabalhando em um livro de memórias que contará detalhes íntimos sobre sua difícil jornada em Hollywood e seu “casamento complicado” com Will Smith.

Apesar de os fãs já ficarem animados com o projeto, saiba que ele está previsto para chegar às livrarias apenas em 2023, mas o livro foi descrito como “honesto e emocionante”.

A editora responsável pela publicação, a HarperCollins, revela que “no coração deste livro poderoso, estão duas histórias de amor inesperadas, uma delas sendo o casamento complicado de Jada com Will Smith, a outra sendo aquela com ela mesma”.

Jada promete também dar uma visão sobre a sua infância, como foi crescer sendo filha de pais viciados em drogas e que acabou até mesmo trabalhando como traficante antes de se tornar uma atriz de sucesso.

Depois de estrelar o seriado de sucesso “A Different World” e aparecer em vários filmes, ela conheceu Will e se casou com o astro em 1997. Os dois são pais de Jaden Smith, de 24 anos, e Willow Smith, de 21 anos.

Além disso, Jada abordará como foi lidar com depressão, tentativas de suicídio, redescoberta pessoal, a celebração do autêntico poder feminino em suas memórias, bem como sua estreita amizade com o lendário rapper 2Pac. O comunicado de imprensa também mencionou uma “crise” vivida por ela aos 40 anos que a levou a reavaliar sua vida.

