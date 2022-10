Casal viraliza no tiktok após jovem descobrir que namorada não tem todos os dentes; Veja vídeo

- Publicidade -

Um casal viralizou no Tiktok nesta semana após o jovem Daniel Gonçalves publicar um vídeo contando que namora Yngrid Eduarda há três anos, mas nunca percebeu que ela usava uma chapa dentária, uma espécie de dentadura.

“Após 3 anos, descobri que minha namorada usa chapa. Sempre desconfiei, pois em todas as fotos ela nunca sorria. Continuo te amando boquinha pelada”, conta ele na gravação.

E brincou: “Tenho sorte de não poder levar uma mordida”.

O vídeo foi publicado durante o final de semana e até o momento registrou 10,4 milhões de visualizações, 520,7 mil curtidas e mais de 5 mil comentários.

Apesar da exposição, Eduarda parece não ter se incomodado com o apelido de “banguelinha” que ganhou do namorado. Nesta quarta (5), ele publicou outro vídeo com a amada indo ao dentista, e no final ela comemora: “Linda e sem chapa”.