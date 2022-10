Casal morre e filhas ficam feridas após acidente na BR

As filhas do casal, de 17 e 21 anos, foram socorridas e conduzidas pela Unidade de Resgate da Brigada. Uma das jovens apresenta suspeita de fratura em um dos braços e a outra sofreu lesões leves. As duas também estavam em estado de choque e foram encaminhadas a UPA municipal. O condutor do caminhão atingido pelo carro não ficou ferido.

Ainda de acordo com os bombeiros, testemunhas relataram que um caminhão descia a serra com vazamento de combustível e espalhou óleo pela pista. Um carro de passeio que seguia atrás deslizou na mancha, o motorista então perdeu o controle da direção, invadiu a contramão e bateu de frente com outro caminhão que seguia no sentido oposto. A colisão mobilizou equipes da Brigada Municipal de Itabirito, além do auxílio do Batalhão de Operações Aéreas com o helicóptero Arcanjo do Corpo de Bombeiros para condução de eventual transporte de vítimas ao Hospital de Pronto Socorro João XXIII, em Belo Horizonte. As pistas da rodovia nos dois sentidos chegou a ficar fechadas para o trabalho da perícia técnica da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), limpeza da via e aplicação de serragem pelos Bombeiros na mancha de óleo. Por volta das 11h, os veículos foram removidos e o trânsito liberado. Estado de Minas