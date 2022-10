Casal de Brasília que teve a oportunidade de conhecer Keanu Reeves no Brasil, diz que ele é tranquilo e acessível

Keanu Reeves está em solo brasileiro e tem chamado bastante atenção dos fãs. Dois deles são o casal Hilton Carvalho, de 45 anos, e Roberta Emediato, de 42. Moradores de Brasília, eles escolheram o dia e a hora certa para estarem em São Paulo e tomar um chá da tarde em um dos pontos turísticos mais bonitos da cidade. Isso porque além de se deliciar com os pratos e apreciar a paisagem, eles puderam conhecer o ator.

Conhecido por papéis em longas de sucesso como Matrix e John Wick, o artista está no Brasil para mostrar um outro lado da carreira. Reeves está produzindo um documentário sobre Fórmula 1 com o Disney+ e está nas terras tupiniquins para gravar entrevistas com nomes no esporte nacional, como Rubens Barrichello e Felipe Massa. Mas quem o encontra no caminho, tem aproveitado um lado inegável do norte-americano: a simpatia.

“Ele é muito simpático. A gente sentou na mesa do lado dele, onde ele estava com o Massa e uma equipe. Minha esposa é muito fã dele e eu fui lá, ele estava até almoçando, falei ‘a gente queria tirar uma foto com você’ e ele falou ‘Na hora’”, relata Carvalho. Ele contou que o ator posou com a esposa dele e depois para uma selfie com os dois. “O cara é muito simples, gente finíssima. Outras pessoas foram lá pedir fotos e ele atendeu todo mundo. Foi ótimo, foi muito legal”, elogia com carinho. Roberta acompanha a vida do artista e reafirma que as qualidades do artista vão muito além da simpatia com os fãs. O casal destacou o fato de Reeves ter o costume de andar de metrô nos Estados Unidos e doar parte do cachê para orfanatos. “Ele é muito acessível e tranquilaço. Não fez cara ruim, nada. Muito interessante”, reforçou o empresário Hilton Carvalho.