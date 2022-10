Cartoon Network vai encerrar operações após 30 anos de história

O Cartoon Network vai encerrar as operações individuais. O estúdio se uniu com a equipe da Warner Bros Animation em busca de um realinhamento estratégico da empresa e as equipes serão unificadas em um só estúdio. As informações são do site Collider.

Outro ponto importante é que a Hanna-Barbera Studios Europe continuará sendo uma equipe separada das demais (Warner e Cartoon). Os três estúdios continuarão sendo liderados pela mesma pessoa, Sam Register. Segundo o planejamento, os dois streamings se unirão gradualmente em cada território, começando pela América do Norte, onde a fusão acontecerá entre junho e agosto do ano que vem. A fusão vem após demissões em massa na empresa e do cancelamento de produções já gravadas. Estima-se que cerca de 70 pessoas foram demitidas das equipes do diretor de conteúdo da HBO, Casey Bloys. As demissões foram uma medida de corte de custos para a Warner Bros. Discovery, já que o CEO David Zaslav busca US$ 3 bilhões em economia de custos.

Metrópoles