Carta de Angelina Jolie a Brad Pitt é divulgada e mostra lamentos da atriz sobre a separação

Carta que Angelina Jolie escreveu para Brad Pitt em 2021 foi divulgada nesta semana, e mostrou tristeza da atriz com os rumos da relação com o ator

Uma carta escrita por Angelina Jolie para Brad Pitt foi divulgada nesta semana. O texto foi publicado no site She Knows, e redigido pela atriz em 2021. No texto, ela fala sobre o divórcio e a vinícola que ambos tiveram em sociedade, que agora se tornou um dos focos da intensa batalha judicial entre eles.

“É o lugar para onde trouxemos os gêmeos e onde nos casamos sob uma placa de memória de minha mãe. Um lugar que continha a promessa do que poderia ser e onde eu pensei que iria envelhecer. Mesmo agora sendo impossível escrever isso sem chorar, vou guardar minhas memórias do que era uma década atrás”, escreveu Angelina, que comentou sobre o local fazer parte de um negócio envolvendo álcool, e relembrou a luta de Brad contra o alcoolismo. “Eu esperava que, de alguma forma, pudesse se tornar algo que nos unisse e encontrássemos luz e paz. Vejo agora como você realmente queria que eu saísse e provavelmente ficará feliz em receber esse e-mail”.

Angelina relembrou que o ator tomava decisões sem consultá-la. “[Fui] prejudicada por decisões tomadas que não mostram interesse em compartilhar o negócio ou transformá-lo fundamentalmente em algo que seria mais saudável para nossos filhos. Fiquei abalada com as imagens recentes, divulgadas para divulgar e vender o álcool. Acho irresponsável e não é algo que eu gostaria que as crianças vissem. Isso me lembrou de tempos dolorosos”, relatou.

Ela disse, ainda, que não poderia se envolver em um negócio baseado em álcool, por conta do comportamento errático de Brad por conta da bebida, e que apoiaria toda tentativa de vender a empresa, para “se afastar deste capítulo difícil e doloroso em nossas vidas”. Ela apresentou duas alternativas: “A alternativa é que você, a família Perrin ou seus sócios compre completamente minha participação na propriedade e nos negócios. De qualquer forma, acredito que precisamos avançar para nos curar e focar onde nossa família seja unida e onde temos associações positivas. E fazê-lo rapidamente”.

Em seguida, Angelina relembrou o incidente em um avião, ocorrido em 2016, onde ela alegou que o ator atacou um de seus filhos. “Eu não posso começar a expressar o quão perturbador é para mim ter que chegar a este ponto. Seu sonho de relacionamento com o negócio e o álcool é seu e você deixou isso dolorosamente claro. Desejo-lhe tudo de bom com o negócio e espero sinceramente que as crianças se sintam diferente sobre Miraval quando forem mais velhas e o visitem lá. Mas Miraval para mim morreu em setembro de 2016, e tudo o que vi nos anos seguintes confirmou isso tristemente”, lamentou.

“Muitas vezes você não consegue reconhecer algo de maneira pessoal, especialmente se seu foco estiver nas maiores injustiças globais, porque todo o resto parece menor. Isso é tão difícil. Eu gostaria de poder ter essa discussão e é tão importante… Eu não sou o tipo de pessoa que toma decisões como as que tive que tomar de ânimo leve. Demorou muito para eu estar numa posição em que senti que tinha que me separar do pai dos meus filhos”, finalizou a atriz. Até o momento, nenhum dos dois se manifestou oficialmente sobre a divulgação da carta.

