Carlinhos Maia e Lucas Guimarães anunciam fim do casamento

Para o choque de todos os fãs, mais um casamento de famosos acaba de terminar neste domingo (23/10). Foi a vez de Carlinhos Maia e Lucas Guimarães. Em um relacionamento de quase 13 anos, os dois passaram por um momentoturbulento recentemente após o assalto ao apartamento dos influenciadores em Maceió. O casal anunciou o término pelo Instagram.

O casamento chegou a ficar por um triz após Carlinhos se incomodar com a distância do marido durante as investigações do assalto. Os dois, no entanto, acabaram chegando a um consenso na época e relação, aparentemente, caminhava bem. O fim do casamento pega todos de surpresa.