Capotamento em Rio Branco deixa duas pessoas gravemente feridas

Um colisão seguida de capotamento foi registrado na noite desta terça-feira, 11, no cruzamento da rua Margarida, com a avenida 7 de setembro, no Conjunto Nova Esperança, próximo a Escola Fundação Bradesco, em Rio Branco.

O acidente de trânsito deixou duas vítimas feridas, sendo elas, Jean Carlos Correia Rodrigues, de 30 anos e Redson Rezende de Araújo, de 29 anos. Ambos trafegavam em um veículo Gol, de cor cinza, placa MZW-6697, na avenida 7 de setembro, quando foram surpreendidos por outro veículo também da marca Gol, de cor cinza, placa BEI-9E43, que invadiu a preferencial e atingiu com violência a lateral do carro.

Com o impacto da batida, o veículo que trafegava as duas vítimas, Jean e Redson, colidiu contra a estrutura de um comércio e capotou. As vítimas permaneceram dentro do carro aguardando socorro médico.

Pessoas que presenciaram o acidente, imediatamente acionaram a equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que de pronto, deslocou duas ambulâncias para o local da ocorrência, sendo uma de suporte avançado (01) e outra de suporte básico (07).

Ao chegar, os paramédicos retiraram Jean e Redson de dentro do veículo para prestar os primeiros atendimentos, e, em seguida, os dois foram encaminhados ao Pronto Socorro de Rio Branco.

Jean sofreu uma fratura nas costelas direita, teve um TCE (Traumatismo Craniano Encefálico), de natureza leve, alguns ferimentos no rosto e várias escoriações pelo corpo. A segunda vítima (Redson), teve um trauma no tórax e estava com suspeita de uma fratura na cervical, além de ter sofrido um Traumatismo Craniano Encefálico (TCE), de natureza leve. Todos deram entrada na unidade de saúde em estado grave.

Uma guarnição do policiamento de trânsito esteve no local para realização dos trabalhos periciais. Segundo eles, no carro capotado teria várias latinhas de bebidas alcoólicas. Já o motorista do outro veículo que causou o acidente não teve nenhum ferimento e ficou no local aguardando os procedimentos das autoridades policiais.

Veja o vídeo: