Cantora diz que ex-marido tentou injetar heroína na veia da filha do casal e depois se matar

A cantora Kerry Katona, vocalista do Atomic Kitten, lançou seu terceiro livro de memórias, o Whole Again – Love, Life and Me, onde falou como George Kay, seu ex-marido, planejou injetar heroína em Dylan, filha do casal. Ela ainda abriu o jogo sobre os abusos que sofreu durante o relacionamento tóxico.

“Aparentemente, ele planejava injetar heroína nela e depois se matar. Ainda sustento a minha decisão de tê-lo impedido de ver Dylan e sei que estava certa. Eu ficaria em seu túmulo e diria isso”, disse a cantora, sobre o ex-jogador, que morreu em 2019, de overdose. Mesmo assim, Kerry Katona afirmou que o ex “ainda tem tal poder sobre mim, mesmo após a morte”.

Kerry Katona e George Kay se casaram em 2014, mas a relação foi para o buraco após os abusos sofridos. A cantora acusou o ex-atleta de cuspir nela, estrangulá-la e batê-la quando ainda estava gestando Dylan:

“Ele foi tão vil comigo. Estou dizendo agora, se George ainda estivesse vivo e eu tivesse ficado com ele, eu estaria morta. Eu não estaria aqui hoje, Ele ameaçou estuprar minha mãe e cortá-la em minha frente. Eu não sabia o que ele faria a seguir. Eu estava com medo de que ele fosse machucá-la”, finalizou Kerry Katona.

