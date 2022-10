Cantor amado pelo Brasil morre aos 87 anos e gera comoção: “Que o Senhor o guarde”

- Publicidade -

Internado a mais de um mês na UTI do Incor (Instituto do Coração do Hospital das Clínicas FMUSP), em São Paulo, Luiz Galvão, fundador do Novos Baianos, faleceu nesse sábado, 23, deixando o país inteiro de luto.

O grande poeta, músico e compositor já lutava contra uma infecção pulmonar desde setembro e partiu aos 87 anos de idade. A notícia foi dada por amigos e familiares do artista e divulgada ao público pelas redes sociais.

Nascido em Juazeiro, Luiz Galvão chegou a ser jogador profisisonal e agrônomo, onde trabalho na área por cerca de 6 anos, quando decidiu se dedicar a sua paixão, a música.

Foi em Em 1968, que Luiz Galvão se juntou a Moraes Moreira e Paulinho Boca de Cantor, formando o Novos Baianos, um dos grupos mais famosos da história do MPB.

TV Foco