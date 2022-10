Campanha: Michelle Bolsonaro participa do evento ‘Mulheres com Bolsonaro’, em Rio Branco

- Publicidade -

Acompanhada do governador Gladson Cameli, da vice-governadora eleita Mailza Gomes, e do senador eleito Alan Rick, a primeira-dama do Brasil, Michelle Bolsonaro, participa, na tarde desta terça-feira, 11, do evento “Mulheres com Bolsonaro”, no Maison Borges, Distrito Industrial de Rio Branco. O ato, em prol da campanha para a reeleição do atual presidente da República, conta com a participação de autoridades, lideranças políticas locais, apoiadores e do público em geral.

A primeira-dama do país destacou que o Brasil acordou. “As mentiras ditas pelos comunistas já não colam mais. Meu marido é imperfeito, como todos nós, mas é temente a Deus. Essa nação será uma nação próspera para as outras nações. Quando o justo governa, o povo próspera, quando é o ímpio, o povo padece. O Senhor sabe o que é melhor para o nosso Brasil. Meu muito obrigado, Acre, pelo carinho”.

Michelle Bolsonaro chegou à capital acreana acompanhada da ex-ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos e senadora eleita pelo Distrito Federal, Damares Alves, da ex-ministra da Agricultura, deputada federal e senadora eleita pelo Mato Grosso do Sul, Tereza Cristina Dias, da deputada federal e vice-governadora eleita Celina Leão (DF), da deputada federal reeleita Margarete Coelho (PI), da deputada federal Patrícia Ferraz (AP).

“Agradeço a Deus e a todas as pessoas que estão apoiando essa luta. Seja bem-vinda, primeira-dama. Quero agradecer aos pastores, pastoras, aos líderes evangélicos, e lideranças políticas. Nosso objetivo é a reeleição do nosso presidente, Jair Messias Bolsonaro. Ele busca soluções, e estamos tendo resultados. Um governo que apostou nas mulheres, nas famílias, nos trabalhadores, e nos indígenas. Ele fez tanto pelo nosso Acre, e continuará fazendo”, salientou a vice-governadora eleita, Mailza Gomes.

O governador Gladson Cameli ressaltou que o Estado terá destaque na votação de Bolsonaro. “Sabemos o que é melhor para Acre. Temos oito deputados federais que apoiam Bolsonaro, a maioria dos deputados estaduais que apoiam o presidente e senadores também. Peço a cada prefeito que abrace a campanha do 22, para que o nosso presidente seja reeleito. Aqui, no nosso Acre, seremos a grande maioria de eleitores do Bolsonaro. Com fé e determinação, teremos um êxito. O Acre está com Bolsonaro!”.

A Gazeta do Acre