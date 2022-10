Campanha: Michelle Bolsonaro desembarca no Acre nesta terça-feira (11)

- Publicidade -

Em ação de campanha para a reeleição de Jair Bolsonaro, o grupo “Mulheres com Bolsonaro” cumpre agenda em Rio Branco, nesta terça-feira,11, no Maison Borges, Distrito Industrial, com a presença da primeira-dama Michelle Bolsonaro.

O evento é organizado na capital pelo deputado federal licenciado e senador eleito Alan Rick (União Brasil), e pela deputada federal eleita Antônia Lúcia (Republicanos), coordenadores da campanha de reeleição do presidente Jair Bolsonaro no Acre.

O evento está previsto para começar às 13h. Uma entrevista coletiva deve ocorrer após o encerramento das atividades.

O grupo tem cumprido agenda de campanha na região norte, e, nesta terça, é a vez do Acre, onde Bolsonaro obteve a maioria dos votos na eleição do domingo, 2, com com 62,53% do total de votação, 275.550 mil votos válidos.

A votação do segundo turno será dia 30 outubro. O eleitor que não votou no primeiro turno das eleições pode e deve votar no segundo turno, desde que o título esteja regular. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), cada turno é tratado como uma eleição independente pela Justiça Eleitoral.