Caminhonete roubada no Mato Grosso do Sul é apreendida na BR-317

Uma guarnição do 6° Batalhão da Polícia Militar do Acre (PMAC), apreendeu, na manhã deste domingo, 16, na BR-317, entre os municípios de Xapuri e Epitaciolândia, uma caminhonete com restrição de roubo do Estado do Mato Grosso do Sul (MS).

Conforme Informações da PM, a guarnição recebeu uma denuncia anônima sobre o veículo e foi feita a abordagem. Para os militares, o motorista disse que comprou o carro através de indicação de um amigo, e que já teria pago a quantia de 72 mil reais pelo veículo, faltando ainda um valor de 100 mil, para quitar em outra ocasião.

A caminhonete foi entregue á Polícia Civil, para dar andamento ao processo e posteriormente será feita a devolução ao verdadeiro dono do veículo. A Polícia Militar contou com apoio da PRF nessa ação, que além do veículo apreendido, um homem também foi preso por receptação, em seguida, encaminhado á Delegacia do município.