Caminhoneiros bloqueiam estradas do país em protesto contra o resultado das urnas

Após a derrota do presidente Jair Bolsonaro (PL) nas urnas, caminhoneiros bolsonaristas fecharam trechos de rodovias em pelo menos onze estados e no Distrito Federal para contestar o resultado das eleições.

Segundo um balanço divulgado pela PRF (Polícia Rodoviária Federal) nesta manhã, há 47 bloqueios registrados em:

Rio Grande no Sul;

Santa Catarina;

Paraná;

Minas Gerais;

São Paulo;

Rio de Janeiro;

Mato Grosso;

Mato Grosso do Sul;

Rondônia;

Pará; Goiás;

Distrito Federal.

Mais cedo, havia ao menos 70 pontos de bloqueio, mas, segundo a PRF, “o total de interdições vem caindo”.

Vídeos compartilhados nas redes sociais e informações oficiais das concessionárias das estradas apontam a ação dos manifestantes logo após a vitória do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Alguns motoristas usaram seus próprios caminhões de carga para bloquear as vias.

Em outros lugares, pneus também foram queimados. Dutra bloqueada. A Via Dutra foi fechada nos dois sentidos na manhã de segunda. A via é a principal ligação rodoviária entre os estados do Rio de Janeiro e São Paulo.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram interdições na BR-116, altura de Barra Mansa, no interior do Rio de Janeiro. A reportagem confirmou a informação com a CCR RioSP, que administra a rodovia.

ambém no Rio de Janeiro, houve bloqueio na altura da BR-101 na altura de Campos dos Goytacazes, mas o fluxo de veículos foi normalizado posteriormente. Deputado que representa a categoria reconhece vitória de Lula. Em nota, o deputado federal Nereu Crispim (PSD-RS), presidente da Frente Parlamentar Mista em Defesa dos Caminhoneiros Autônomos e Celetistas, informou que não existe qualquer manifestação organizada. “A categoria reconhece o resultado das eleições realizada no dia de hoje que é fruto da democracia que inclusive essas categoria defendeu em 7 de setembro de 2021 quando as instituições e o estado de direito foram severamente atacadas”.

Em São Paulo, bloqueio no interior do estado. A concessionária Triunfo Transbrasiliana confirmou, nas redes sociais, que há tráfego interditado na BR-153 na altura de São José do Rio Preto “devido à manifestação”.

Fonte/ Portal Uol