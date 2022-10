Caminhão quase tomba na BR-364 por causa das péssimas condições da estrada

A situação aconteceu nesse sábado (15), quando um caminhão que transportava uma carga de gás de cozinha, quase tombou por conta das péssimas condições da BR 364 nas proximidades do rio Juruparí.

O trecho encontra-se com pouquíssima pavimentação, a estrada estava escorregadia e de difícil trafegabilidade, resultando na perda do controle do caminhão, provocando assim o quase Tombamento.

O caminhão ficou atravessado no meio da via, bloqueando a estrada por quase 12 horas.

As pessoas que ficaram presas na estrada, passaram mais de 12 horas sem se alimentar, ou poder se quer realizar os cuidados básicos com a higiene pessoal. Entre essas pessoas estariam idosos e crianças.

As pessoas que trafegam constantemente pela via, reclamam do abandono em que a estrada se encontra.

“Esse é um verdadeiro descaso dessa empresa que está responsável pelo trecho de Sena Madureira/Feijó. Os serviços de manutenção que ela faz não tem valor nenhum, pois em vez de fazer a Tampajem dos buracos com asfalto, eles usam barro. Isso é uma vergonha” disse um internauta em uma gravação enviada a nossa reportagem.

Após 12 horas de bloqueio, máquinas fizeram a retirada do caminhão do local, consequentemente a estrada foi liberada.

Veja o vídeo: