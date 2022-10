Câmera de segurança flagra ação de ladrão em loja de Rio Branco

Uma onda de assaltos, furtos e arrombamentos vem assustando os comerciantes do bairro Estação Experimental. Na segunda-feira, 17, uma loja especializada em designer de cílios e sobrancelhas, localizada na rua Duque de Caixas, foi alvo da ação de um criminoso. O ladrão chegou por volta das 2h da manhã no local, e tentou primeiro invadir uma esmalteria, quebrou os cadeados, mas não logrou êxito, sendo impedido de entrar no estabelecimento, por conta da dificuldade de acesso.

O bandido não desistiu e foi em direção a outra loja (cílios e sobrancelhas), verificou as fechaduras da porta, viu que estava muito complicado, então foi até a janela, onde conseguiu abrir os cadeados e a fechadura, em seguida adentrou no local.

Uma moradora ouviu o barulho e decidiu olhar nas câmeras de segurança, e viu o momento que o ladrão entrou na loja. Rapidamente, ela acionou a irmã da proprietária do estabelecimento e repassou o ocorrido. Em poucos minutos, a parente da dona da loja chegou e o bandido ainda estava dentro do estabelecimento.

Ao perceber a chegada das pessoas, o homem pulou a janela e fugiu, deixando para trás algumas sacolas cheias de perfumes. Uma guarnição da PM foi acionada, mas quando os militares chegaram, o homem já tinha se evadido do local.

De acordo com moradores, na quinta-feira,13, o mesmo criminoso teria arrombado uma ótica, e teria levado vários produtos. Câmeras de segurança gravaram toda a ação do ladrão nas duas lojas alvos do bandido. Nas imagens é possível ver a bagunça e o prejuízo que o larápio deixou.

Segundo a proprietária, o local tem seis meses de funcionamento, e a ideia seria montar uma perfumaria no ambiente, para atender a clientela, porém diante do prejuízo deixado pelo ladrão, os planos vão ser adiados no momento.

Através das imagens das câmeras, as autoridades policiais vão dar início a uma investigação, para futuramente prender o criminoso.

Veja o vídeo da ação do criminoso: