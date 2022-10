Calor faz ovo de codorna chocar e filhotes nascem em prateleira de supermercado; Veja vídeo

O gerente e um funcionário de um mercado em Campo Maior, a 80 km de Teresina, ficaram surpresos ao presenciar o nascimento de quatro codornas em uma prateleira do estabelecimento (veja no vídeo abaixo).

Segundo especialistas, o calor de aproximadamente 37 ºC provocou a eclosão dos ovos que estavam à venda. O caso aconteceu em 21 de setembro e circulou nas redes sociais nesta quinta-feira (13). Resgatadas com vida, as quatro aves acabaram morrendo.

Ao g1, o gerente Fábio Gomes relatou que, por volta das 16h, o funcionário Manoel Pereira o chamou após ouvir um barulho estranho vindo da prateleira. Ao se aproximar, a dupla notou algo em movimento dentro de uma cartela com 30 ovos.

“Levei o celular no ponto de filmar. Ficamos muito surpresos ao encontrar os filhotes nascendo. Eu já havia mudado as cartelas de lugar devido ao calor, porque são de plástico”, comentou Fábio.

Imagens registradas pelo gerente mostram o momento em que ele abre a cartela e encontra os quatro filhotes. Um deles chega a cair e é aparado pelo homem.

“Achamos uma chocadeira aqui. Olha! Meu Deus! […] Mas também, meu amigo, um sol desse aqui”, disse Fábio no vídeo.

De acordo com ele, duas das aves morreram minutos depois. As outras foram entregues ao fornecedor dos ovos e morreram no dia seguinte.

“O fornecedor ficou espantado também, só acreditou porque eu estava contando pra ele. E queria fazer a troca da cartela, mas não aceitei. Ainda hoje estou com ela aqui”, contou.

Especialistas explicam

Conforme o zootecnista Bruno Costa, o nascimento dos animais indica que os ovos estavam fecundados, ou seja, possuíam embriões. Os filhotes levam, em média, 17 dias para nascer. A variação de temperatura, contudo, pode acelerar ou atrasar a eclosão.

“De onde vieram esses ovos tinha macho junto com as fêmeas. Ovos pra consumo não devem ser galados [fecundados] por conta do tempo de prateleira. As granjas responsáveis adquirem lotes somente de fêmeas. Às vezes o controle não é eficaz e enviam ovos férteis para mercados”, comentou.

“Ovo fértil, uma temperatura que se aproxime dos 37°C e uma umidade que passe dos 60%, deram condições para a eclosão. A temperatura acima da ideal, 37,2°C, pode antecipar a eclosão. Abaixo, pode atrasar. Ambos casos trazem prejuízos de desenvolvimento para as aves”, completou.

“Possivelmente já estavam próximos do nascimento. Com certeza o calor contribuiu de alguma forma na incubação e finalização do desenvolvimento dos filhotes”, completou o biólogo Mateus Vieira.

B-R-O bró

O mês de setembro marca o início do B-R-O bró, expressão que denomina os meses com terminação “bro”, conhecidos como os mais quentes do ano. Segundo a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Semar) do Piauí, neste ano, a previsão é de máximas acima da média, superiores aos 40 °C.

“É um mês em que as temperaturas elevam e a umidade do ar fica mais baixa. No fim do mês, começa a primavera, quando tem início um processo de aquecimento do nosso hemisfério. Além de uma massa de ar seco estar posicionada sobre nossa região”, explicou Sônia Feitosa, meteorologista da Semar.

“A previsão é que em setembro, outubro e novembro, as temperaturas máximas sejam de normal a acima da média, que costuma ser de 38 °C”, afirmou a especialista.