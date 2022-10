Cadastro Único: Governo estipula nova data limite para realizar a atualização

Não é desconhecido por ninguém, que todos os beneficiários de todos os programas que necessitam do cadastro no CadÚnico (Cadastro Único), devem, indispensavelmente, realizar a atualização dos dados na plataforma. Assim sendo, visando estimular que os beneficiários cumprissem a medida, o Governo Federal havia estipulado uma data limite para a atualização.

Acontece, portanto, que no fim da data, diversas pessoas acabaram necessitando da atualização presencial, o que causou tumulto nos diferentes pontos de atendimento do CRAS (Centro de Referência em Assistência Social) de todo o país. Considerando a multidão que não conseguiu realizar as atualizações, o Governo, portanto, decidiu prorrogar a data para atualização, dando mais um período para que os beneficiários regularizem sua situação.

Importância da atualização e mudança de data

Antes de mais nada, é extremamente importante que absolutamente todos os usuários estejam conscientes sobre a importância da atualização dos dados cadastrais. Isso porque, o Gonverno Federal considera o CadÚnico como um banco de dados, capaz de armazenar as informações de todos os indivíduos que podem ter acesso aos diferentes recursos de apoio financeiro, incluindo o Auxílio Brasil.

Assim sendo, quando os dados estão desatualizados, o Governo não consegue comprovar a qualidade de segurado do beneficiário, o que causa o veto dos pagamentos. Desse modo, o Governo sempre visa enfatizar a importância de manter os dados cadastrais atualizados na plataforma. No entanto, diversos beneficiários não realizam a medida. Foi exatamente isso que fez com que uma data limite fosse determinada.

De acordo com as informações divulgadas pelo Governo, a data limite para atualização do dados, teria fim nesta sexta-feira (14). Isso fez com que diversos beneficiários enfrentassem filas gigantes na última quinta (13), com o objetivo de ter um suporte dos servidores para realizarem a atualização dos dados. Mas infelizmente, nem todos conseguiram atendimento.

Novo prazo

Bem, considerando que diversos beneficiários não conseguiram realizar a atualização, o Governo Federal determinou uma prorrogação do prazo para que isso seja feito. De acordo com as informações divulgadas, os beneficiários terão mais 30 dias, a contar desta sexta-feira, para atualizarem todos os dados. Segundo as declarações públicas, possivelmente esse será, de fato, o prazo final.

Desse modo, é importante mencionar que os beneficiários podem realizar a atualização de forma on-line. Isto é, sem que precisem sair de casa, evitando filas e tumultos. Isso pode ser feito através do aplicativo oficial do CadÚnico (bityli.com/oKKYpgLY), disponível para Android e IOS. Vale ressaltar, que o todos os beneficiários devem sempre conferir as informaçõe dispostas na plataforma.

Assim, ao realizar o download do aplicativo, basta acessar sua conta oficial, utilizando as credenciais necessárias para login. O próximo passo consiste apenas em atualizar os dados, como renda, determinada documentação exigida, entre outras coisas. Ademais, a orientação é para que os beneficiários não esperem chegar muito próximo do fim. Isso porque, pode gerar um novo tumulto, repetindo o processo anterior.

Fonte: Pronatec