Cachorro caramelo que tentou proteger tutor preso é adotado; Veja vídeo

Após o BHAZ mostrar o vídeo em que uma vira-lata caramelo tenta “impedir” a prisão do tutor em Belo Horizonte, nossa redação foi inundada de perguntas dos leitores que questionam “o que aconteceu com a cadelinha?”.

A gente foi atrás e desvendou o mistério: a corajosa companheira foi adotada. Na manhã desta quinta-feira (13), o BHAZ conversou com o novo humano na vida de Mel (sim, esse é o nome dela). Spoiler: ele está completamente apaixonado por ela.

O barbeiro Fabrício Simas, de 36 anos, dono de um estabelecimento na avenida Bias Fortes, foi quem deu um lar à cachorrinha, que ficou só após o tutor, suspeito de furto, ser levado pela polícia.

“Eu estava atendendo um cliente e ela subiu em cima de mim, abanou o rabo e parece que sorriu. Então decidi adotar, falei com minha esposa e levei pra casa”, conta o profissional.

Veja imagens da cadela com seu novo tutor:

‘Tava esperando por mim’

Fabrício explica que Mel chegou na porta da empresa dele por volta das 12h de sexta-feira (7). Ela tinha um semblante bem triste, apesar de usar uma coleira e aparentar estar bem cuidada.

“Na mesma hora, a amarrei no portão da empresa e coloquei água e comida. Ela estava muito medrosa. Na medida do possível, quando dava uma respirada no trabalho, ia passar a mão nela”, recorda.

Fabrício achou que o animal havia fugido de casa devido ao comportamento dócil e obediente que demonstrou.

Em dado momento, Mel começou a latir e a olhar para dentro do estabelecimento, então ele deixou que ela entrasse. Aos poucos, ganhou a confiança dela. “Ela estava esperando por mim”.

Nova integrante da família

O barbeiro não sabia de toda a repercussão envolvendo o suspeito de furto. A descoberta veio somente no fim de semana, quando um amigo o informou sobre a situação.

“No sábado e no domingo, meu telefone começou a pipocar. No mesmo dia em que a levei para casa, minha esposa publicou nas redes sociais que tinha uma nova integrante na família. Um amigo meu me disse, brincando: ‘Você tá levando uma delinquente para casa”, se diverte.

A vira-lata levou alguns dias para se adaptar, mas o casal fez questão de garantir todos os cuidados essenciais. Mel – que chegou a ser “batizada” como Francisca pelo novo dono antes de ele tomar ciência do vídeo – foi levada ao veterinário e passou por um check-up.

Relembre o caso

Uma equipe do 1º Batalhão da Polícia Militar fez uma abordagem no mínimo inusitada no bairro Funcionários, na região Centro-Sul de Belo Horizonte, na última semana.

Isso porque a vira-lata caramelo tentou impedir que os agentes se aproximassem da viatura após o tutor dela receber voz de prisão. Segundo a PM, o homem foi preso em 6 de outubro após roubar a televisão de um restaurante da região.

Um vídeo, gravado por uma policial que atuou na ocorrência, mostra a cadelinha deitada “grudada” no carro. O animal fica visivelmente nervoso quando a agente tenta se aproximar para abrir a porta do veículo.

“Além de cúmplice do furto, agora ela está vigiando a viatura. O autor tá preso e agora não posso chegar perto da minha própria viatura. A meliante tá nervosa ainda, olha. Vamo, caramela!”, brinca a policial enquanto a vira-lata caramelo late e rosna contra ela.

Preocupados, após a cena viral, muitos internautas se perguntaram o que aconteceu com a cadelinha. Tá aí a resposta: ela ficou sozinha, mas já reencontrou uma nova família.