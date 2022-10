Cachê: Descubra quanto Jade Picon vai receber por atuar na Globo

Segundo informou o “Observatório dos Famosos”, Jade Picon, 21 anos, assinou contrato de dois anos com a Globo para fazer parte do cast de talentos da poderosa emissora. Mas a pergunta que não quer calar é: quanto a ex-BBB receberá por isso?! Senta aí que a gente te conta!

Cachê dos sonhos

Ainda de acordo com o que foi apurado pelo portal de notícias da “UOL”, a influenciadora e ex-sister vai embolsar aproximadamente R$ 60 mil reais mensais, sem contar com os merchans! Lembrando que essa cifra dobra com a novela no ar, podendo ir para algo em torno de R$120 mil reais.

Relembre

Na última terça-feira (11/10), Jade concedeu uma entrevista o podcast “Quem Pode, Pod” e admitiu estar tendo dificuldades na nova profissão de atriz. Na ocasião, a ex-sister aproveitou o momento para fazer um desabafo: “(…) é tudo muito novo (…) está tudo sendo difícil! …. Eu estou aprendendo e é a primeira vez que eu faço isso na minha vida, então não esperem perfeição. É uma expectativa muito grande.“, disse.

Mais sobre Chiara em “Travessia”

Na novela “Travessia”, a ex-BBB22 interpreta dá vida a ‘Chiara’, uma jovem mimada e manipuladora, acostumada a ter tudo o que deseja. Seus luxos são garantidos por seu pai, ‘Guerra’ (Humberto Martins), que tenta compensar com mimos o segredo que guarda: ela é, na verdade, filha biológica de ‘Moretti’ (Rodrigo Lombardi) e Débora (Grazi Massafera). Durante esse processo, a influenciadora digital desenvolverá uma síndrome rara chamada Munchaüsen, também conhecida como transtorno factício, que em que a pessoa simula sintomas ou força o aparecimento de doenças.

Fonte: Jetss