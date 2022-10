Bug faz Instagram suspender contas e usuários relatam perda ‘disparada’ de seguidores

- Publicidade -

Nesta segunda-feira (31), usuários do Instagram estão se manifestando com indignação nas redes sociais, após suas contas serem “misteriosamente” suspensas, banidas ou desativadas. De acordo com o Tecnoblog, a falha seria devido a um bug na plataforma.

Os relatos de contas do Instagram bloqueadas começaram manhã desta segunda. “Suspendemos sua conta em 31 de outubro de 2022”, diz o aviso.

O site Down Detector, que contabiliza as reclamações sobre falhas, aponta que o pico dos relatos foi às 10h (hora de Brasília), mas o transtorno continua em ascensão.

Internautas também relatam que estão perdendo seguidores de maneira “disparada” e “sem explicação”. Confira:

DO NADA, minha conta do instagram foi suspensa. Sem nenhuma explicação…. @instagram ??? pic.twitter.com/sHwDJcFTQ3 — Matheus (@matheuscbmf) October 31, 2022

O Instagram ta banindo a conta de vocês também do NADA???#instagram pic.twitter.com/0WWjiMu77T — rafa_moro (@rafa_mor0) October 31, 2022

Bug no Instagram

Através do perfil oficial no Twitter, o Instagram confirmou que alguns usuários estão tendo problemas para acessar a sua conta e que o caso está sendo analisado. “Pedimos desculpas pelo transtorno”, escreveu a rede social.