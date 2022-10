Briga por herança: Viúvo de Paulinha Abelha abre mão de casa após briga com irmãs da cantora

- Publicidade -

Clevinho Santana, viúvo de Paulinha Abelha — que morreu em fevereiro deste ano devido a problemas renais —, revelou nos stories que abriu mão da casa em que morava com a cantora. Ele estava brigando na Justiça com as irmãs de Paulinha, que estariam exigindo que ele saísse do local.

Ele disse que conversou com a família e advogada e que prefere não se envolver em problemas: “Quero paz, preciso seguir minha vida e já sofri demais. Eu decidi abrir mão do meu direito de habitação”.

“A partir de hoje, a partir desse momento, as meninas [irmãs de Paulinha] irão tomar conta do pai delas, aqui na casa. Sim, decidi sair. Tudo que eu podia fazer eu fiz com amor e com carinho, tanto com a Paulinha como com o seu Gilson”, continuou.

Ele desejou ainda que as cunhadas cuidem com muito amor e carinho do local, assim como Paulinha fez: “Quero que vocês me entendam. Estou alugando um lugar para ficar, o meu cantinho, onde eu vou ter paz. Eu não quero problema mais, só quero viver minha vida em paz. Acho que já sofri de mais para estar envolvido em polêmica direto”.

Segundo informações reveladas pelo quadro A Hora da Venenosa, do Balanço Geral SP, Andreia, uma das irmãs de Paulinha, disse ao portal Em Off que a família quer levar o pai para a casa por falta de recursos na cidade ondem moram, no interior do Sergipe. Gilson Santos Nascimento tem 66 anos e sofre de Alzheimer. A cantora e Clevinho cuidavam dele desde 2017.

Em agosto, Clevinho expôs a situação nas redes sociais e alfinetou as irmãs de Paulinha: “Todo mundo sabe que quem sempre cuidou do Sr. Gilson era Paulinha e eu. As filhas nunca iriam sequer visitar. Agora o dinheiro fala mais alto, a ganância e a inversão de valores”, escreveu na época.

R7