Briga de Titãs: Uria Hall promete triturar Le’Veon Bell

Menos de dois meses após anunciar sua aposentadoria, Uriah Hall já tem data e adversário definidos para seu retorno à competição. Mas a volta do “Homem Ambulância”, que ganhou este apelido ao colecionar nocautes durante sua participação no reality show The Ultimate Fighter, não será no octógono de MMA.

O ex-lutador do UFC subirá no ringue de boxe contra o astro da NFL Le’Veon Bell, no card do evento que terá como atração principal a disputa entre o brasileiro Anderson Silva e o youtuber Jake Paul, no dia 29 de outubro, no Arizona (EUA).

O anúncio da luta entre Hall e Bell foi feito pela “Most Valuable Promotions”, co-promotora do evento, nesta quinta-feira (6). O confronto, que marcará a estreia de ambos no boxe profissional, está programado para ser disputado em quatro rounds, na categoria cruzador, com o limite de peso estabelecido em contrato de até 88,4 kg ou 195 libras.

Vencedor da 17ª temporada do “TUF”, Uriah Hall construiu uma longa carreira no peso-médio (84 kg) do UFC, sempre se destacando pelo poder de nocaute acima da média. O jamaicano, que encerrou sua trajetória no Ultimate em agosto deste ano, ao anunciar sua aposentadoria, conquistou 17 vitórias, 13 por nocaute, e sofreu 11 derrotas, a última delas para o brasileiro André Sergipano, em 17 anos de carreira no MMA.

Curiosamente, uma das vitórias mais emblemáticas de sua carreira no UFC veio diante de Anderson Silva, em outubro de 2020, por nocaute técnico. O duelo marcou a despedida do Spider no Ultimate e, desde então, o brasileiro tem se dedicado ao boxe, modalidade na qual terá mais um teste, diante de Jake Paul, na luta principal do evento que contará com o combate entre Uriah Hall e Le’Veon Bell.

“Le’Veon Bell, eu espero que você traga o seu melhor. Eu sei que eu irei. Obrigado à Most Valuable Promotions pela oportunidade”, declarou Hall, em comunicado enviado à imprensa pela assessoria da organização.

Já Le’Veon Bell chega para sua estreia como profissional no boxe embalado após nocautear seu ex-colega de NFL Adrian Peterson, em uma luta com caráter de exibição, em setembro deste ano. O ex-jogador de futebol americano jogou nove temporadas na NFL (principal liga do esporte), sendo um dos running backs (corredores) de maior destaque da liga neste período.

“Assim que a Most Valuable Promotions me procurou sobre me juntar ao (card de) pay-per-view Paul vs Silva, eu disse a eles: ‘Eu quero entrar’. E não me importei com quem seria o oponente. Uriah Hall vai sentir a potência do meu soco e desistir como se estivesse sendo finalizado. Ele não é tão forte como eu”, afirmou Le’Veon Bell, também através de comunicado enviado à imprensa.

O evento do dia 29 de outubro colocará frente a frente na luta principal um dos maiores nomes dos esportes de combate de todos os tempos e uma celebridade da internet que decidiu ingressar no mundo da nobre arte há pouco mais de dois anos. Ex-campeão peso-médio do UFC, Anderson Silva é considerado por muitos como o melhor lutador da história do MMA e, agora, no boxe tenta repetir o sucesso que teve na modalidade de origem.

O brasileiro já venceu o ex-campeão mundial Julio Cesar Chavez Jr e o Hall da Fama do UFC Tito Ortiz, desde que iniciou sua trajetória nos ringues. Já Jake Paul coleciona vitórias sobre ex-lutadores de MMA no boxe até o momento. O youtuber, ainda invicto na nobre arte, venceu Ben Askren e Tyron Woodley, este em duas oportunidades, além de ter superado também o ex-jogador de basquete da NBA Nate Robinson e o astro da internet AnEsonGib.

