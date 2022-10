Brasileiros que estão com o nome SUJO podem solicitar até R$ 100 mil de empréstimo; veja como

- Publicidade -

Muitos brasileiros se encontraram em situação de vulnerabilidade após a pandemia de coronavírus, o que causou a necessidade de um dinheiro a mais para reerguer a vida financeira. Dessa forma, os empréstimos dos bancos podem ajudar bastante. O difícil é conseguir uma contratação mesmo com o nome sujo, mas uma instituição financeira promete facilitar a situação para esse grupo.

Quer saber como contratar um empréstimo de até R$ 100 mil mesmo estando negativado? Então continue acompanhando a matéria abaixo para não perder nenhum detalhe importante sobre o assunto!

Empréstimo da Caixa para brasileiros com nome sujo

Atualmente, a Caixa Econômica Federal está disponibilizando empréstimos de até R$ 100 mil através de condições simplificadas e vantajosas para consumidores que estejam no vermelho. A modalidade de crédito está sendo ofertada com a utilização do Penhor Caixa.

Segundo as regras de concessão do crédito, para receber o valor do empréstimo o contratante deve deixar algum de seus bens valiosos como garantia de pagamento. Dito isso, o valor mínimo de contratação do empréstimo é de R$ 50 mil, enquanto o máximo é de R$ 100 mil. Dessa forma, o valor a ser concedido vai depender exclusivamente do item que será penhorado. Inclusive, nessa modalidade também é possível penhorar os valores do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

Vale ressaltar que, para disponibilizar o dinheiro, o banco não realiza nenhuma análise de crédito junto a órgãos como o SPC, Serasa ou semelhantes. Portanto, indivíduos com o nome sujo também podem realizar a contratação e ter acesso aos valores.

Dentre os itens que podem ser penhorados, podemos citar pratarias, relógios, joias, canetas de primeira linha e até o FGTS, como dito anteriormente. O objeto de valor, no caso, deve ser entregue ao banco no ato da contratação e será devolvido apenas quando a dívida inteira foi quitada.

Como solicitar o crédito de até R$ 100 mil?

Antes de mais nada, o contratante da modalidade deve ter algum bem de valor para utilizar como garantia, como explicamos acima. Caso tenha algo que queira penhorar, o cliente deve procurar uma agência da Caixa em seu município que realize a modalidade. Ao fazer isso, basta ir ao banco com documentos pessoais e comprovante de endereço.

Nesse momento, será necessário informar à instituição que deseja contratar o Crédito Penhor Caixa, entregando o item utilizado como garantia para avaliação. Por fim, caso o banco determine que o bem se encaixa nas regras de concessão, o contrato do empréstimo estará liberado. O número de parcelas, bem como a forma de pagamento, serão definidos na hora da contratação.

No caso da garantia por FGTS, é necessário aguardar que o gerente da instituição financeira realize um cálculo para definir os valores e condições de pagamento. Depois disso, basta ter acesso ao dinheiro e usar como precisar.

