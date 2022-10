Brasileiro que vive em Israel está em estado crítico após atentado

Morel, segundo informações da imprensa israelense, trabalhava como segurança privado das forças militares do país. Ele estava no posto de controle de um campo de refugiados em Shuafat, região de Jerusalém Oriental disputada por israelenses e palestinos.

No ataque, uma soldado de 18 anos chamada Noa Lazar foi morta e outro militar, que não teve a identidade divulgada, também ficou ferido.

David Morel, que é natural de Belém do Pará segundo apuração do jornal O Globo, se mudou há sete anos para Israel e tem cidadania no país. Ele está internado em estado crítico no Centro Médico Hadassah, na UTI, sedado e intubado.

Os responsáveis pelo ataque a tiros não haviam sido identificados ou presos até a publicação desta reportagem. O primeiro-ministro israelense, Yair Lapid, prometeu “levar à justiça os responsáveis por este crime hediondo”.

Já um porta-voz da organização política palestina Hamas definiu o atentado como uma “resposta esperada quando se trata da opressão e da humilhação diárias sofrida pelos palestinos pelas forças de segurança israelenses ou pelos colonos judeus extremistas”.

Metrópoles