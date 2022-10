Brasileirão: Flamengo fica só no empate contra o Internacional

- Publicidade -

A equipe rubro-negra teve boas chances de gols, que não foram aproveitadas no primeiro tempo, e depois da entrada de Vidal o mengão até melhorou mais esbarrou na retranca do Inter.

Apesar do empate, a equipe rubro-negra jogou muito bem, criou diversas chances de gols, se houve erros? Sim é claro. Principalmente erros individuais, na hora de fazer passes simples, e na hora de definir o melhor caminho para o gol Colorado. No entanto não a motivo para pânico.

O Flamengo dominou boa parte do primeiro tempo, mas a forma de buscar o gol não foi adequada. Ao mesmo tempo em que o mengão atacava, o Inter contra-atacava.

Os contra-ataques aconteciam em função dos erros do quarteto defensivo que erravam muito individualmente, no lado esquerdo do mengão, que tinha Everton Ribeiro e Gabigol, aparecendo por lá, foi onde surgiram as melhores chances de gol.

Everton e Gabriel também tiveram o reforço ofensivo de lateral Felipe Luiz, que deu muito mais força ao ataque esquerdo do mengão, mas não foi suficiente para chegar até as redes do colorado.

No segundo tempo, Vidal deu mais força ofensiva para o Rubro-Negro, e em uma das últimas jogadas, o atacante Gabigol, partiu com velocidade para o ataque, e finalizou, mas a bola insistiu em não entrar.

Resultado: O mengão ficou apenas no empate em 0 a 0 com o Inter.