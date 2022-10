Brasileirão: Cuiabá encara Flamengo sem titulares na Arena Pantanal

- Publicidade -

O Cuiabá recebe o Flamengo na noite deste sábado (8) na Arena Pantanal, pela 31ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Em 17º lugar na tabela, os donos da casa precisam ganhar para deixar a zona de rebaixamento (Z4). Já os visitantes cariocas, na quinta posição, estão com a cabeça na final da Copa do Brasil, contra o Corinthians, na próxima quarta-feira (12). O duelo em Cuiabá, a partir das 19h (horário de Brasília), terá transmissão da Rádio Nacional, com narração de Rodrigo Campos, comentários de Mario Silva, reportagem de Igor Santos e plantão de notícias de Wagner Gomes.

Sábado chegou com jogo do Dourado em casa! Cuiabá 🆚 Flamengo

📆 Sábado (08)

⏰ 18h (de MT)

🏆 31ª rodada do @Brasileirao

🏟 Arena Pantanal

📍 Cuiabá

📺 @canalpremiere

🎫 https://t.co/h4ndHl8rHk, Dourado Store, LuckSports e Lojas Tube pic.twitter.com/5JgquW6OYV — Cuiabá Esporte Clube (@CuiabaEC) October 8, 2022

Dourado vive a tensão na luta contra a zona de rebaixamento. No momento, o time mato-grossense soma 30 pontos conquistados, um a menos que o Coritiba, primeiro fora do Z4.

Para o técnico português António Oliveira o Cuiabá terá pela frente o melhor clube do Brasil no que diz respeito à parte individual.