Brasileirão: Corinthians não consegue chegar a vitória contra o lanterna do campeonato

O técnico Vítor Pereira poupou titulares, já pensando na final da Copa do Brasil, e levou a campo, contra o lanterna da competição Juventude. uma equipe com mais reservas do que titulares. as falhas dos próprios reservas, custaram a vitória da equipe alvinegra.

Nesta ocasião a equipe do Corinthians ficou no empate por 2 a 2 em Caxias do Sul, Yuri Alberto mostrou sua qualidade e marcou um dos dois gols da equipe corintiana. Jogadores como Roger Guedes e Renato Augusto atuaram somente no primeiro tempo, já Fagner fez o caminho inverso.

Os erros individuais foram o principal motivo para o timão ficar somente no empate. o empate também mostrou que nem todos os jogadores do banco de reservas vão entrar no mesmo nível de atuação dos jogadores titulares. Com o empate o Corinthians chegou aos 51 pontos e segue no G4.

O timão pode perder essas condições se o seu rival na final da Copa do Brasil Flamengo. vencer o Internacional nesta Quarta-feira.