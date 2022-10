Brasileira dada como desaparecida nos EUA acusa Luiz Bacci de forçar relação íntima e suposta ameaça

Letícia Maia, conhecida como a brasileira dada como desaparecida no exterior, rasgou o verbo nas redes sociais contra o jornalista Luiz Bacci. De acordo com a mineira, o comunicador e a modelo Yasmin Brunet fazem amor e existem vídeos no cativeiro do suposto casal se relacionando de forma íntima. Os registros apontados pela moça seriam transmitidos para as meninas, ensinando como fazer programa com os clientes que contratam os seus serviços.

“Gente, eu não queria falar. Mas já que eles estão tentando fazer a cabeça de vocês na Record e falando tudo, menos o que tem que falar pra população, eu vou dizer. O Luiz [Bacci] a Yasmin [Brunet] fazem sex* e tem vídeos no cativeiro deles fazendo atos hediondos, que eles ficam passando esses vídeos pra gente aprender como fazer com os clientes, segundo eles”, disparou Letícia Maia sobre o âncora do Cidade Alerta. A mineira continuou expondo o apresentador e a filha de Luiza Brunet, com um texto repleto de detalhes assustadores.

De acordo com Letícia, Bacci teria ameaçado a própria de fazer uma exposição na televisão: “Gente, por favor! Acreditem! Eu não queria expor o Luiz porque eu também era fã dele e a Yasmin a mesma coisa. Mas ele trans*m e o Luiz trabalha junto com ela aqui. Ela nunca vem aqui, só esses vídeos horríveis dos dois que eles nos obrigam a assistir. E o Luiz a última vez que ele me viu, disse que se eu não fizesse sex com ele, ele ia me expor na TV e ainda passar a culpa toda pra mim”.

“Gente, por favor! Ele e o meu pai compraram essa moça que me expressão facial. Tinha sim uma corrente em mim e eles sabem, porque foi eles mesmos que colocaram em mim”, finalizou Letícia. Nas hashtags também completou com #ocativeirodayasmin e #ocativeirodoluiz. Yasmin Brunet, conhecida também pela atuação em Verdades Secretas (Globo), se pronunciou assustada e negando relação com a denúncia de tráfico de mulheres.

“Não vou nem comentar mais nada a respeito desse caso. Os meus advogados no Brasil e nos Estados Unidos estão tomando providências legais e cabíveis. As autoridades já estão investigando. Entrei nessa história buscando ajudar, mas agora vendo essa confusão que estão fazendo, entendi que buscam apenas atenção. Só que fazer isso envolvendo um assunto tão importante é chocante”, disse Yasmin Brunet irritada com o ocorrido e buscando a solução.

