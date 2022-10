Brasil derrota Itália no tie-break no Mundial de Vôlei feminino

A boa atuação confirmou a reação brasileira após a derrota para o Japão, a única do Brasil até agora, ainda na primeira fase. Depois deste tropeço, o time de Zé Roberto bateu a favorita China e mostrou força nesta terça diante das italianas, no início da segunda fase do Mundial.

Num duelo marcado pelo equilíbrio e pelo alto nível, as protagonistas da partida foram Gabi e Paola Egonu, maior pontuadora da partida, com incríveis 37 acertos. Gabi anotou 30, em sua melhor performance no Mundial. Carol e Tainara contribuíram com 14 e 13 pontos, respectivamente.

Como fizera na vitória sobre a China, Zé Roberto escalou Tainara entre as titulares, ao lado de Carol Gattaz, Pri Daroit, Macris, Gabi, Carol e a líbero Natinha. Com esta formação, a seleção fez sua melhor performance neste Mundial no primeiro set contra as italianas.

Quase impecável, o time nacional começou atrás, levando 3 a 0. Mas reagiu rapidamente e começou a construir uma sólida vantagem no marcador, exibindo acertos em todos os fundamentos. Com a confiança alta, as brasileiras selaram o set inicial sem maiores sobressaltos.

O segundo set foi exatamente o oposto. A Itália se encontrou na partida e passou a dominar o confronto, a partir da liderança de Paola Egonu. A principal jogadora da equipe europeia começou a brilhar na partida e fez a diferença tanto no segundo quanto no terceiro set, quando as italianas buscaram a virada no placar.

A quarta parcial foi a mais equilibrada da partida. As duas equipes disputaram a liderança do marcador ponto a ponto, sem maior vantagem. O Brasil descolou ao fazer 18/14 e sustentou a vantagem. Gabi brilhou em quadra, marcando nove pontos somente nesta parcial.