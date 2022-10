BR-317: Jovem bate em cavalo e em seguida tem moto atropelada por caminhonete

- Publicidade -

Uma história para ficar na história e no registro do Corpo de Bombeiros do 5º Batalhão localizado em Epitaciolândia. Era por volta das 18 horas desta sexta-feira, dia 30, quando um motociclista transitava pela BR 317, já no km 4 chegando em Epitaciolândia.

Segundo foi levantado pelos socorristas, J. P. E da S., de 21 anos, foi surpreendido por animal (égua talvez), que cruzou a pista no momento em que passava e sem ter como evitar, se chocou e caiu na estrada batendo o ombro no asfalto, o fazendo sentir muita dor e sem ter como se levantar.

Coincidentemente, um homem que caminhava pela estrada tomando ‘água que passarinho não bebe’, viu o jovem caído e o puxou para fora da estrada. Foi quando de repente, uma caminhonete passou por cima da moto a destruindo completamente e seguiu em frente, talvez apavorado achando que havia atropelado alguém.

Foi quando a equipe de socorristas do Corpo de Bombeiros foi acionada até o local e prestou os primeiros socorros. O jovem não apresentava ferimentos graves, a não ser a luxação no ombro e se recusou ser levado para o hospital.

Logo em seguida, o dono do animal chegou no local e disse que havia levado o mesmo para ‘cruzar’ em propriedade do vizinho, mas, que teria fugido e causado o acidente que terminou em tragédia.

O caso será avaliado pelos Policiais Rodoviários Federais (PRF), que foram acionados até o local. O animal também fugiu do local do acidente.

Alexandre Lima/O Alto Acre