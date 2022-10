Bósnia é indicada pela comissão como a mais nova candidata a integrar a União Européia

- Publicidade -

A Comissão Europeia recomendou nesta quarta-feira (12), que a Bósnia receba status de candidata a integrar a União Europeia, sob o entendimento de que a entrada reforçará a democracia no país.

“Os ventos da mudança sopram mais uma vez na Europa e temos que aproveitar este momento”, disse Ursula von der Leyen, presidente do braço executivo da UE. “Os Balcãs Ocidentais pertencem à nossa família e temos que deixar isso muito, muito claro.”

Em seu relatório anual sobre a ampliação da UE, a Comissão disse que a Bósnia tem que reforçar sua democracia, a funcionalidade das instituições estatais e do Estado de Direito, atacar a corrupção e o crime organizado, garantir liberdade de imprensa e gestão de imigração.

A paciência de alguns países dos Balcãs Ocidentais na sala de espera da UE está acabando. Os críticos do ritmo lento da ampliação do bloco dizem que isso abre espaço para que a Rússia e a China estenderam sua influência sobre a região.

Von der Leyen afirmou que adversários da UE olham para os Balcãs como um “tabuleiro de xadrez geopolítico”, buscando “criar distância entre a região e o resto da Europa”.

A Comissão reforçou que outros cinco Estados dos Balcãs Ocidentais, Albânia, Kosovo, Montenegro, Macedônia do Norte e Sérvia, além da Turquia, que têm status de candidatos, precisam fazer mais progresso em reformas importantes, incluindo Estado de Direito, combate à corrupção e liberdade de imprensa.

O comitê cobrou que a Sérvia, que tenta equilibrar seus laços históricos com a Rússia e sua tentativa de entrar na UE, “melhore como uma questão prioritária” seu alinhamento com a política externa do bloco. Candidata à UE, a Sérvia ainda não impôs sanções contra a Rússia.

A Comissão também recomendou que o regime de liberalização de vistos seja concedido a Kosovo, o único país europeu que precisa de visto para viajar para países ocidentais.

Fonte/ CNN BRASIL