Bono vox e seu livro inspirador

O aguardado livro de memórias de Bono, artista, ativista e vocalista da banda irlandesa de rock U2, chegará às lojas pela Intrínseca. Surrender: 40 músicas, uma história será lançado em 1º de novembro de 2022 simultaneamente em diversos países, inclusive no Brasil.

Um dos artistas mais icônicos da música de todos os tempos, Bono teve sua carreira amplamente documentada. Mas em Surrender, o músico escreve pela primeira vez sobre sua vida notável e sobre aqueles com quem ele a compartilha. Com sua narrativa envolvente, Bono nos transporta para sua infância em Dublin, e fala da morte repentina da mãe, quando ele tinha 14 anos.

O autor também detalha a jornada improvável do U2 até se tornar uma das mais influentes bandas de rock do mundo, além dos seus 20 anos de ativismo dedicado à luta contra a AIDS e a pobreza extrema.

O subtítulo 40 músicas, uma história faz referência aos quarenta capítulos do livro, cada um com o nome de uma música do U2.

Bono também criou 40 desenhos originais para a obra e ainda uma animação em vídeo, narrada por ele e baseada em alguns desses desenhos, disponível nas plataformas digitais do U2. O vídeo ilustra um trecho do capítulo Out of Control, no qual Bono conta a história da composição da primeira música do U2 em 10 maio de 1978, seu 18º aniversário, há exatos 44 anos.

Bono levou sete anos para escrever seu livro de memórias. Com uma profunda autorreflexão e senso de humor, ele analisa sua vida até agora, assim como a fé, família e amigos que o sustentaram, desafiaram e moldaram.

Sobre a publicação, Bono diz: “Quando comecei a escrever este livro, minha ideia era desenvolver em detalhes coisas que eu havia apenas esboçado nas músicas. As pessoas, lugares e possibilidades em minha vida. Para mim, surrender [do inglês, “entrega”] é uma palavra repleta de significados. Crescer na Irlanda nos anos 1970, de punho para cima (musicalmente falando), não era um conceito natural.

Entrega era uma palavra que, até começar a reunir material para este livro, eu só havia contemplado e, até hoje, ainda luto para compreender um comando que requer tamanha humildade. Na banda, no casamento, na fé, em minha vida como ativista. Surrender é a história de um peregrino com dificuldade de progredir… Com uma boa dose de diversão ao longo do caminho.”

“Toda essa paixão que Bono traz para sua música e para sua vida ele também coloca no livro”, diz Reagan Arthur, Publisher da Knopf, a editora americana do original em inglês.

“Há sete anos o lendário editor da Knopf, o falecido Sonny Mehta, comprou o livro porque Bono é parte da tradição de grandes contadores de histórias irlandeses e porque sabia que Bono tinha uma história pessoal dramática para contar.

Ele é um escritor verdadeiramente talentoso que dedicou os últimos sete anos a documentar sua notável jornada de vida e o resultado é uma história fascinante, ricamente detalhada da família, da fé e da vida de um artista, músico e ativista. Surrender será um dos livros mais empolgantes publicados este ano”.

O livro chega às livrarias em 1º de novembro, mas já está em pré-venda!