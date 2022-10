Boneca da Barbie em versão de Tina Turner é lançada em homenagem a cantora

A fabricante de brinquedos Mattel está homenageando a cantora norte-americana Tina Turner no 40º aniversário de seu hit “What’s Love Got To Do With It”, com uma boneca Barbie criada à sua semelhança.

A boneca, que faz parte de sua Barbie Signature Music Series, está vestindo uma roupa inspirada no videoclipe da música – um mini vestido preto combinado com uma jaqueta jeans e seu penteado mais famoso.

“Tenho a honra de receber minha Barbie no grupo de mulheres pioneiras já representadas e apresentar mais crianças à minha jornada”, disse Turner, de 82 anos, em um comunicado.

A oito vezes vencedora do Grammy, fez enorme sucesso no final dos anos 1960 e início dos anos 1970, ao lado de seu ex-marido, Ike Turner, mas o casal se divorciou em 1978 após um casamento turbulento.

No início de novembro de 2019, Turner participou da noite de abertura do The Tina Turner Musical, na Broadway, que narra sua vida e trabalho. Ela se aposentou após sua última turnê, que terminou em 2009. Turner, que nasceu no Estado norte-americano do Tennessee, mudou-se para a Suíça em 1995 para se juntar ao seu companheiro, o produtor musical alemão Erwin Bach, com quem se casou em 2013, e se tornou cidadã do país em abril daquele ano.

