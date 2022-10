BOMBA: ‘surpreendido’ com gravidez relampago da modelo, Éder Militão abre novo processo contra Karoline Lima

Éder Militão trava uma nova briga judicial com a mãe de sua filha, Karoline Lima. Após colocar Karoline no alvo da Justiça, o jogador abriu um novo processo contra a ex: o craque do Real Madrid alega que ficou surpreso com a gestação da modelo. Vale lembrar que no mês de agosto Karoline afirmou que a gravidez da filha, Cecília, “foi totalmente planejada”.

Éder também teria dito que o relacionamento do casal, que terminou dias antes de Cecília nascer, não deu certo pelo fato deles não se conhecerem muito bem. Além disso, inclui-se no processo que Karol engravidou “quase que instantaneamente”. A notícia é do perfil da “Gossip do Dia”, no Instagram.

DEFESA DE MILITÃO AFIRMA QUE JOGADOR ESTÁ NO INÍCIO DA CARREIRA E LIMITA VALOR DA PENSÃO

Já em outra parte, a defesa de Éder cita que o jogador está em ascensão, no início da sua carreira e, que por esta razão, o craque estaria oferecendo R$ 6.060,00 a título de pensão para a filha do casal. Com isso, um valor a mais do que esse poderia prejudicar o sustento da sua própria família, que é dependente dele.

Ainda de acordo com um trecho do processo, “pede-se que a quantia dos alimentos seja fixada em 5 salários mínimos (R$ 6.060,00) e que, se Karoline ache insuficiente esse valor, deverá buscar meios de contribuir no sustento da filha.”

KAROLINE LIMA EXPLICA POR QUE NÃO CITA MAIS O NOME DE ÉDER MILITÃO

Karoline Lima tem evitado citar o nome de Éder Militão em seus Stories. A influenciadora, que é conhecida por narrar de maneira divertida jogos do Real Madrid e do Brasil, sempre encontra um jeito de não falar sobre o pai de sua filha. E durante uma conversa com os seguidores, Karol explicou o motivo.

Karoline Lima abriu uma caixinha de perguntas no Instagram, e um seguidor quis saber se ela não podia mais citar o nome de Éder Militão. “Mentira. Não cito por escolha minha. Prefiro evitar”, explicou.

Karoline Lima e Éder Militão encaram uma batalha judicial. O jogador da Seleção colocou a ex na Justiça enquanto eles ainda estavam juntos e ela esperava Cecília, filha do casal. Éder pede R$ 45 mil à Karoline e alega que a influenciadora queria prejudicar sua imagem com algumas declarações nas redes sociais.

Fonte/ Portal purepeople.com