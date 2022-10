BOMBA: Após boatos de término com Georgina Rodríguez, Cristiano Ronaldo descobre traição; Confira!!

- Publicidade -

Cristiano Ronaldo vive uma polêmica em sua vida pessoal e profissional. Nas últimas semanas, o jogador foi alvo de notícias sobre um suposto afastamento entre ele e Georgina Rodríguez.

Segundo informações recentes, o casamento estava por um fio de terminar.

A distância entre o casal aconteceu devido ao estilo de vida de cada um. Ocupado com os compromissos no Manchester United, o jogador não consegue acompanhar a rotina de influenciadora e fashionista da mulher.

Cristiano Ronaldo descobre traição

Segundo informações do jornalista português Adriano Silva, Cristiano Ronaldo descobriu quem está traindo sua confiança e repassando tais informações para a imprensa. De acordo com o repórter, um amigo próximo do jogador e de Georgina seria o responsável pelo vazamento das informações.

“Recebi uma chamada de uma fonte bastante próxima da Georgina e de Cristiano Ronaldo que me garantiu que eles estão bastante cientes de quem passa estas informações para a imprensa”, contou.

Cristiano Ronaldo recorre à terapia em meio à momento delicado

Em meio à má fase, Cristiano Ronaldo recorreu à ajuda de terapia. Em uma entrevista ao jornalista britânico Piers Morgan, o psicólogo Jordan Peterson contou que Cristiano Ronaldo o procurou após uma série de desgastes emocionais. Neste ano, o jogador e Georgina Rodríguez estavam à espera de gêmeos e perderam um dos filhos durante o parto.

“Ele me mostrou todos os equipamentos que usa para se manter em forma, conversamos sobre as suas empresas, mas falamos maioritariamente sobre o que ele quer do futuro e de alguns dos obstáculos que está enfrentando nesse sentido. Tivemos uma conversa estratégica sobre isso durante uns 90 minutos”, finalizou.

Fonte/ Portal Yahoo