Bom desempenho em atendimento na OCA e satisfação do público são apontados em pesquisa

Este ano a Organização das Centrais de Atendimento (OCA) já registra mais de 50 mil atendimentos em todos os canais, na forma presencial, call center e redes sociais, nos três municípios que dispõem do serviço no Acre, com 100% de índice de satisfação, conforme pesquisas realizadas.

Em ao entrevista programa Govcast, realizado pela Secretaria de Estado de Comunicação (Secom), com apoio da Rede Aldeia e Difusora Acreana, Fran Brito, diretora do órgão, detalhou que, pelas redes sociais os atendimentos correspondem a uma média mensal de mil, e cerca de três mil pelo call center. Rio Branco registra uma média mensal de 40 mil atendimentos presenciais, Cruzeiro do Sul cinco mil e Xapuri 2,5 mil.

A diretora também informou que está prevista a inauguração de uma unidade da OCA em Brasileia, bem como a aquisição de um ônibus equipado para incrementar o atendimento do OCA Móvel, hoje realizado utilizando a estrutura das escolas.

Na OCA Rio Branco está em andamento a instalação da Praça da Integração, onde o público poderá dispor de assentos e carregar o celular, com comodidade.

“O sucesso nos serviços só vem sendo possível porque temos um governo que dá atenção, valoriza e tem um olhar atento para estar em constante evolução, com investimentos na melhoria da prestação de serviços aos cidadãos”, observou.

Fonte/ Agência de notícias do Acre