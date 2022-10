Bolsonaro x Lula: vascaínos brigam nas arquibancadas por política

- Publicidade -

O clima entre os torcedores do Vasco é de angústia e revolta, já que após a derrota diante do Sampaio Corrêa, pela série B, em casa nessa quinta-feira (27/10), a equipe não conseguiu confirmar o retorno para a série A. A situação ficou ainda mais acirrada e acabou terminando em briga nas arquibancadas por conta de questões políticas. Apoiadores e opositores do presidente Jair Bolsonaro entraram em confronto nas arquibancadas.

Por conta da presença de Flávio Bolsonaro, parte dos torcedores se manifestaram a favor do atual presidente e candidato. Em um vídeo é possível ver dois homens brigando. A segurança precisa intervir para interromper as agressões.

#Cenaslamentaveis em São Januário, dessa vez por causa de politico, Flavio Bolsonaro estava presente no estádio, e causou tumulto na torcida Vascaína. pic.twitter.com/9ZCaBgJnBV — ETTORCIDA💎 (@ettorcidamemo) October 28, 2022

Em outros vídeos, é possível ouvir parte dos vascaínos demonstrando repúdio a Lula, enquanto outro grupo vaia a manifestação.

O Vasco acabou perdendo a partida para o Sampaio Correa por 3 x 2. O resultado manteve o Gigante da Colina na 4ª colocação com 59 pontos. A equipe pode ser ultrapassada pelo Ituano, que joga nesta sexta (28/10) contra o Londrina, e no dia 6 de novembro joga contra o próprio Vasco em Itu, pela última rodada da série B. O time paulista é o 6º na tabela com 54 pontos.

Metrópoles