Bolsonaro volta a Juiz de Fora e fala em “virada de votos” em Minas

Ao lado do governador Romeu Zema (Novo) e de parlamentares eleitos, o presidente Jair Bolsonaro (PL), que é candidato à reeleição, participou de um rápido comício na tarde desta terça-feira (18/10), na Praça da Estação em Juiz de Fora (MG), cidade onde tomou uma facada durante a campanha presidencial de 2018. Apesar de o candidato reforçar que já está à frente da disputa em Minas Gerais, após ter perdido para o seu adversário, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), no primeiro turno, todas as falas tiveram um tom comum e defenderam que os apoiadores presentes se empenhem em virar votos, convencer indecisos e incentivar quem não compareceu às urnas no último dia 2 de outubro a irem votar no próximo dia 30.

No primeiro turno, as urnas mineiras colocaram Lula à frente da disputa presidencial, com 5.802.571 de votos, conquistando 48,29% dos votos válidos. Bolsonaro obteve 5.239.264 votos – 43,6% da votação válida. Em Juiz de Fora, a vantagem de Lula foi ainda maior. Na principal cidade da zona da mata mineira, o petista obteve 167.048 votos nas urnas da cidade, ou 52,6% da votação válida; o atual presidente, 121.945 votos, o que corresponde a 38,4% dos votos válidos.

“Peço a vocês, mais do que o voto, o trabalho e o empenho para virar votos, para buscar indecisos, para que esses possam comparecer às urnas. Nós somos aqueles que escreveremos o futuro da nossa pátria”, afirmou Bolsonaro.

O candidato à reeleição agradeceu publicamente o apoio de Zema e classificou a adesão como “fundamental” para uma possível vitória. “A virada já aconteceu. Já estamos na frente em Minas Gerais. Já também estamos bem na frente em São Paulo. Estamos diminuindo a diferença no Nordeste. O futuro é nosso. O Brasil continuará sendo um país próspero e livre, graças à vontade e ao empenho de seu povo.”

Pauta de costumes

Esta é a segunda vez que Bolsonaro faz um ato público em Juiz de Fora no atual processo eleitoral. No dia 16 de agosto, primeiro dia oficial da campanha, o presidente abriu seu projeto à reeleição exatamente na cidade mineira é fez um comício na esquina das ruas Halfeld e Batista de Oliveira, no centro, exatamente no local onde, em 6 de setembro de 2018, foi vítima de uma facada desferida por Adélio Bispo de Oliveira.

Um tema em comum também une a agenda do primeiro dia de campanha à observada na tarde desta terça-feira: a pauta de costumes. “O Brasil é um país fantástico. Ele vai continuar sendo livre, vai continuar, o seu chefe de Estado defendendo a família brasileira, defendendo as nossas crianças da ideologia de gênero, defendendo as nossas crianças contra a liberação das drogas.”

Facada em Juiz de Fora

De certa forma, o comício de Bolsonaro na Praça da Estação fecha um ciclo iniciado há pouco mais de quatro anos, no dia 6 de setembro de 2018. Na ocasião, então deputado federal e candidato à Presidência, Bolsonaro fazia um ato de campanha e caminhava pela Rua Halfeld, uma das principais ruas de Juiz de Fora, quando foi vítima de um atentado à faca cometido por Adélio Bispo de Oliveira. A facada interrompeu o destino final ao atual presidente naquele dia, que era exatamente a Praça da Estação, onde discursaria da sacada da Associação Comercial e Empresarial da cidade mineira.

“Ele estava indo para a Associação Comercial e iria falar da sacada da Associação. Estava tudo confirmado. Se não fosse atacado, ele teria falado. Na época, ele veio a Juiz de Fora a nosso convite. A Associação Comercial organizou aquele evento. Nós fizemos um almoço empresarial com 875 empresários pagantes. Nós descemos o Calçadão com ele. Ele ia andar só mais de 50 metros. Já havia duas pajeros pretas esperando para levá-lo até a sede da associação. Ele só ia seguir até a esquina da (Avenida) Getúlio Vargas”, lembra o presidente da Associação Comercial e Empresarial de Juiz de Fora, Aloísio Vasconcelos.

Desde o fim do segundo turno, Bolsonaro tem no governador Romeu Zema, reeleito no primeiro turno, seu principal cabo eleitoral. Durante a pré-campanha, Bolsonaro já havia visitado Juiz de Fora, o que aconteceu no dia 15 de julho.

Na primeira vez que visitou a cidade desde a facada sofrida em setembro de 2018, o presidente participou de uma motociata, encontrou-se com lideranças evangélicas e ainda visitou a Santa Casa. Esta, sim, foi a primeira passagem de Bolsonaro por Juiz de Fora desde a facada.

Metrópoles