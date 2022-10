Bolsonaro visita casa de segurança e confusão se forma na portaria

- Publicidade -

O presidente Jair Bolsonaro (PL) esteve, no fim da tarde deste domingo (9/10), na casa de um segurança de sua equipe, no Distrito Federal, e motivou uma pequena confusão na região. O presidente e candidato à reeleição ficou cerca de uma hora e meia no condomínio Vivendas Friburgo, na região do Grande Colorado, perto de Sobradinho.

Na casa desse auxiliar, o Capitão Cordeiro, que integra sua segurança, o presidente tem gravado algumas de suas transmissões diárias ao vivo pelas redes sociais para promover a própria candidatura. “Conheço ele desde terceiro sargento no Exército, foi meu colega da brigada paraquedista e é uma pessoa bastante discreta. Me dá tranquilidade, entre outros, quando ele viaja comigo”, afirmou Bolsonaro ao retornar ao Palácio da Alvorada.

Desde o fim de setembro, o chefe do Executivo está proibido, pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), de usar prédios públicos, como o Palácio da Alvorada, para essas iniciativas de motivação eleitoral.

A situação levou o presidente e candidato a reclamar em algumas ocasiões. Neste domingo, ele comentou a proibição da Corte Eleitoral: “Eu não fico chateado porque é quase um desrepeito com o chefe do Executivo, porque aqui é minha casa enquanto for presidente da República. Eu não posso morar aí fora, imagina morar aí fora o transtorno que não daria para todos os outros moradores com vários seguranças lá, porque é obrigação deles, dentro a lei, cuidar da minha vida. É uma coisa menor que não soma nada, lamento a decisão do TSE nesse sentido, mas a gente está cumprindo a decisão deles”.

Manifestações

Na visita deste domingo, um grupo de apoiadores do presidente começou a se manifestar na parte externa do condomínio após a entrada de Bolsonaro. Em seguida, apareceu outro grupo, menor, vestido de vermelho e com bandeira do ex-presidente e também candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Cada grupo entoava gritos do seu lado, com provocações mútuas, mas sem conflito físico.

Um morador do condomínio se incomodou com a viatura do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) estacionada em frente à entrada de carros dos moradores. Ele chegou a bater boca com os seguranças da Presidência, mas não houve confronto com os agentes.