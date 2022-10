Bolsonaro pede voto a indecisos e lista 22 compromissos para 2023

- Publicidade -

Às vésperas da eleição presidencial, o candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL), pediu o voto dos eleitores indecisos neste domingo, 30 de outubro. O atual chefe do Executivo listou 22 compromissos que terá em seu governo, caso consiga derrotar Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas urnas. Segundo Bolsonaro, em 2023, “com um Congresso em sintonia com o Governo, será possível avançar em novas propostas”.

“É preciso compreender aqueles que ainda não decidiram e lhes oferecer segurança para que façam a melhor escolha para o futuro da nossa nação. Mais do que promessas vazias e abstratas, o Brasil precisa de um caminho sólido, pautado em ações concretas e, sobretudo, em princípios”, escreveu Bolsonaro no Twitter.

Ele argumentou que muitas propostas travadas pela Câmara dos Deputados e o Senado Federal para o próximo mandato podem avança com sua vitória. “A partir de 2023, com um Congresso em sintonia com o Governo, será possível avançar em novas propostas e naquelas boas medidas que foram travadas pelo caminho. Dito isso, seguem abaixo 22 COMPROMISSOS que farão do Brasil um país mais próspero, mais livre e mais seguro para todos”.

Confira as propostas listadas por Bolsonaro: