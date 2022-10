Bolsonaro pede que apoiadores usem roupas verde e amarelo e acompanhe a apuração no local de votação

- Publicidade -

O presidente Jair Bolsonaro (PL) convocou apoiadores a comparecem ao segundo turno das eleições, marcado para o próximo dia 30 de outubro, e a usar roupas nas cores verde e amarelo, a exemplo do que ocorreu no primeiro turno. Durante agenda em Pelotas (RS), o candidato à reeleição ainda pediu para que os simpatizantes permaneçam no local de votação até a apuração total dos votos.

“No próximo dia 30, de verde e amarelo, vamos votar. E mais do que isso, vamos permanecer na região da seção eleitoral até a apuração do resultado”, afirmou Bolsonaro.

O segundo turno será disputado entre Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva (PT). No primeiro turno do pleito, com 100% das urnas apuradas, o petista alcançou 48,43% dos votos, e o candidato à reeleição, 43,20%.