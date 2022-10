Bolsonaro pede que apoiadores fiquem perto dos locais de votação até o resultado

- Publicidade -

O presidente Jair Bolsonaro (PL), convocou apoiadores a permanecerem próximos aos seus locais de votação até a divulgação do resultado no dia do segundo turno da eleição presidencial, em 30 de outubro. O mandatário irá disputar a reeleição com o candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, a quem fez novos apontamentos de forma indireta.

“No próximo dia 30, de verde e amarelo, vamos votar e mais do que isso, vamos permanecer na região da seção eleitoral até a apuração do resultado, com a certeza de que o resultado será aquele que todos nós esperamos, até porque o outro lado não consegue reunir ninguém. Todos nós desconfiamos. Como pode aquele cara ter tantos votos se o povo não está ao lado dele?”

A declaração foi concedida em comício em Pelotas, no Rio Grande do Sul, nesta terça-feira (11). Bolsonaro também foi ao local para se reunir com prefeitos gaúchos que declararam apoio à candidatura dele. Mais cedo, ele fez agenda semelhante em Balneário Camboriú, em Santa Catarina.

Em entrevista a jornalistas em Pelotas, Bolsonaro negou ter recebido relatório de militares das Forças Armadas que acompanharam a apuração dos resultados no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A medida foi feita em meio às desconfianças que o presidente aponta, sem apresentar provas, ao sistema eleitoral.

Na mesma resposta, o mandatário atribuiu à imprensa a afirmação de que pretende aumentar o número de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), apesar de ter se posicionado sobre o tema em entrevista à revista Veja e criticado os atuais ministros que, na avaliação dele, exercem um “ativismo judicial”.

“Quem falou que eu recebi (o relatório das Forças Armadas)? Igual a imprensa falou que vou passar para mais cinco (ministros) no Supremo. Eu falei que isso não está no plano de governo. Botaram na minha conta”, reclamou Bolsonaro na agenda na região Sul.