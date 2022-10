Bolsonaro ironiza Bonner: ‘Pode ser indicado ao Supremo Tribunal Federal’

Com a decisão, o ex-presidente recuperou os direitos políticos. A decisão de Fachin tem caráter processual. O ministro não analisou o mérito das condenações.

“O Bonner, no meu entender, tem muita chance de ir para o Supremo Tribunal Federal. Porque você não precisa sequer ser advogado. Tem que ter conhecimento jurídico. E o Bonner demonstrou conhecimento jurídico”, ironizou o presidente

Candidato à reeleição, Bolsonaro ficou em segundo lugar no primeiro turno do pleito deste ano com 43,2% dos votos válidos, enquanto o adversário recebeu 48,4%.