Bolsonaro faz live na madrugada para se defender após frase sobre meninas venezuelanas

O deputado federal eleito Guilherme Boulos (PSOL-SP) disse que o presidente é “asqueroso e pervertido” e questionou: “Esse é o candidato que diz defender a moral e a família?”.

A cantora Daniela Mercury classificou a situação como “absurda” e questionou sobre o que o presidente quis dizer com a expressão “pintou um clima”. “É preciso investigar imediatamente tudo que aconteceu dentro daquela casa. Ele é presidente da república e tinha a obrigação de defender as adolescentes contra qualquer tipo de exploração, ou crime”, afirmou Mercury.

O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), líder da oposição no Senado, disse sentir “nojo” e “revolta”. “O que Bolsonaro disse nessa entrevista, com tanta naturalidade, me deixou ainda mais chocado com o que ele é e o que representa! Ele disse que ‘PINTOU UM CLIMA’ entre ele e meninas de 14/15 anos. E ainda pediu para entrar na casa delas!”, afirmou o senador.