Bolsonaro diz que “não tem foto” com Roberto Jefferson; veja imagens

- Publicidade -

O atual presidente e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro (PL), tenta desvincular sua imagem de Roberto Jefferson (PTB), que atirou contra agentes da Polícia Federal (PF) neste domingo (23/10). Durante a “Super Live” promovida pela campanha, o atual mandatário afirmou que “não tem foto” com o ex-deputado federal. No entanto, Jefferson já compartilhou imagens ao lado do presidente no Instagram.

O ministro das Comunicações, Fábio Farias, também negou que o ex-parlamentar fosse coordenador de campanha de Bolsonaro. A informação foi compartilhada pelo deputado federal André Janones (Avante). “Não tem uma foto dele comigo”, respondeu o presidente.

Nas redes sociais, Jefferson compartilhou registros ao lado de Bolsonaro em pelo menos três ocasiões. A mais recente é de maio do ano passado. Confira as imagens:

Bolsonaro também usou as redes sociais para criticar a atitude do ex-deputado. “Repudio as falas do Sr. Roberto Jefferson contra a Ministra Carmen Lúcia e sua ação armada contra agentes da PF, bem como a existência de inquéritos sem nenhum respaldo na Constituição e sem a atuação do MP”, escreveu Bolsonaro no Twitter.

Roberto Jefferson atirou em agentes da PF que foram cumprir um mandado de prisão na casa dele, no Rio de Janeiro. Uma agente e um delegado foram atingidos na ação. Nesta semana, o ex-parlamentar gravou um vídeo atacando a ministra do STF Cármen Lúcia com xingamentos misóginos.

Bolsonaro ainda disse que determinou a ida do ministro da Justiça ao Rio de Janeiro para “acompanhar o andamento do episódio lamentável”.

Metrópoles