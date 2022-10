Bolsonaro chama Tebet de ‘estepe’ e Soraya de ‘trambique’

- Publicidade -

O presidente Jair Bolsonaro (PL) chamou as senadoras Simone Tebet (MDB) e Soraya Thronicke (União) de “estepe” e “trambique”, na noite desse domingo (2/10), após o resultado das eleições. A declaração foi dada a apoiadores do presidente, no cercadinho do Palácio da Alvorada.